Phisikk du role – M5S e lo statuto giuseppino

Leggi su formiche

(Di domenica 18 luglio 2021) Avremo tempo di analizzare la forma giuridica del nuovopentastellato e del progetto di rilancio del Movimento che il reinsediato capo dei Cinque Stelle Giuseppe Conte ha illustrato ai social in un sabato italiano, plumbeo come fossimo a Bruxelles. Nell’epopea di mezza estate, farcita di anatemi, appelli e digrignamenti irrevocabili tra l’ex presidente foggiano e il conducator Beppe Grillo, questa presentazione ai media vuole rispecchiare il suggello dell’accordo al ristorante, il già celebrato patto della spigola, offerto alla narrazione pubblica come il rito della rinascita. Un accordo, costretto dalla necessità di ridurre il danno di uno sfarinamento già in ...