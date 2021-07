Morte Michele Merlo, Riki confessa il suo rimpianto più grande (Di domenica 18 luglio 2021) Riccardo Marcuzzo, in arte Riki, è tornato a parlare di Michele Merlo, in arte Mike Bird, il cantante morto qualche settimana fa a causa dell’emorragia celebrale causata da una leucemia fulminante. Riki e Mike si sono conosciuti ad Amici di Maria De Filippi, per la precisione nell’edizione 2016-2017. Erano stati anche rivali, visto che al serale appartenevano a due squadre diverse, ma si sono sempre rispettati, comportandosi da vecchi amici. Riccardo Marcuzzo torna a parlare dell’amico Michele Merlo Tuttavia solo oggi Riki, che come tutti ha pubblicato messaggi di ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 18 luglio 2021) Riccardo Marcuzzo, in arte, è tornato a parlare di, in arte Mike Bird, il cantante morto qualche settimana fa a causa dell’emorragia celebrale causata da una leucemia fulminante.e Mike si sono conosciuti ad Amici di Maria De Filippi, per la precisione nell’edizione 2016-2017. Erano stati anche rivali, visto che al serale appartenevano a due squadre diverse, ma si sono sempre rispettati, comportandosi da vecchi amici. Riccardo Marcuzzo torna a parlare dell’amicoTuttavia solo oggi, che come tutti ha pubblicato messaggi di ...

