Leclerc a un passo dal miracolo, secondo a Silverstone: si piega a Hamilton a due giri dalla fine. Un fenomeno in Ferrari (Di domenica 18 luglio 2021) Lewis Hamilton ha vinto il Gp di Gran Bretagna. Il campione del mondo della Mercedes ha preceduto il Ferrarista Charles Leclerc che ha compiuto un miracolo anche se è stato poi sorpassato dal pilota britannico a due giri dalla fine della gara. Hamilton, penalizzato di 10" a causa del contatto nel primo giro che ha provocato l'uscita di pista di Max Verstappen, ha fatto una gara tutta in rimonta ottenendo una vittoria pesante per la classifica generale arrivando a 177 punti in classifica generale con l'olandese che resta a 185. Si tratta dell'ottava ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 18 luglio 2021) Lewisha vinto il Gp di Gran Bretagna. Il campione del mondo della Mercedes ha preceduto ilsta Charlesche ha compiuto unanche se è stato poi sorpassato dal pilota britannico a duedella gara., penalizzato di 10" a causa del contatto nel primo giro che ha provocato l'uscita di pista di Max Verstappen, ha fatto una gara tutta in rimonta ottenendo una vittoria pesante per la classifica generale arrivando a 177 punti in classifica generale con l'olandese che resta a 185. Si tratta dell'ottava ...

Advertising

OA_Sport : #F1 Charles Leclerc è magnifico secondo a un passo dal primo a Slverstone: soddisfazione e amarezza nelle parole de… - OneDrive_ : @Scuilibrato77 @F1 e ribadisci che non capisci un cazzo. Leclerc non ha avuto alcun guasto. Con la gomma bianca la… - emanuele9988 : @MassimoBenesse1 @LucaMarelli72 10 secondi è più che giusto. peccato per il passo gara con le gomme dure. dispiace… - Libero_official : #F1, al #Gp di Gran Bretagna vince #Hamilton. L'impresa di #Leclerc che arriva secondo dopo una gara incredibile… - akenatoth : @ScuderiaFerrari @Charles_Leclerc Bravi, bella gara. Bel passo in avanti dall'anno scorso ?? -