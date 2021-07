Lazio | Hysaj si presenta cantando Bella Ciao e sui social i tifosi lo insultano – VIDEO

Advertising

Gazzetta_it : Lazio, Hysaj si presenta con Bella Ciao. E piovono insulti sui social - Rickyrickyric89 : Cantare Bella Ciao nel ritiro della lazio è come andare con la maglietta di Salvini al Pigneto #Hysaj - Alessandroasr17 : RT @Gazzetta_it: Lazio, Hysaj si presenta con Bella Ciao. E piovono insulti sui social - Fraboys69 : RT @Gazzetta_it: Lazio, Hysaj si presenta con Bella Ciao. E piovono insulti sui social - MorroLuca1 : I tifosi della Lazio che vanno a cercare Hysaj -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio Hysaj

La Gazzetta dello Sport

È quel che è successo a Elseid, albanese di 27 anni che si è svincolato dal Napoli per passare alladi Sarri che, oltre che in Campania, lo aveva allenato ai tempi di Empoli. Come si vede ...AURONZOSARRI - Il ritiro dellaad Auronzo di Cadore è iniziato da più di una settimana. I vertici societari, però, si sono ...scambio) e un quarto terzino che completi il trittico di,...Maglia numero 23 per Hysaj, che riprende la stessa indossata nelle ultime tre stagioni a Napoli. Addio 92 per Akpa Akpro, che prende la 8 indossata per 70’ da Djavan Anderson nella scorsa stagione.@LazioPress.it ha un nuovo account Instagram. Torna a seguirlo. CLICCA QUI Come riportato da Il Messaggero, Lotito è arrivato ieri ad Auronzo per l’ora di pranzo. Il presidente biancoceleste ha chiuso ...