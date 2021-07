La Bce punta sulla moneta digitale | in concorrenza con Cina e Fb

(Di domenica 18 luglio 2021) Laè la novità degli ultimi anni. In alcuni paesi è sperimentata dalle banche centrali. La Bce presenta il proprio modello La, o virtuale, prende piede nella circolazione dell’economia globale. Grazie a questo modello finanziario, l’acquisto di prodotti è più rapido e non c’è bisogno di riferirsi ad un istituto di L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

StudioCanu : La Bce punta all'euro digitale - StudioCanu : La Bce punta all'euro digitale - StudioCanu : La Bce punta all'euro digitale - AvvCanu : La Bce punta all'euro digitale - clipnotesit : La BCE accelera sull’euro digitale. Entro due anni si punta ad emetterlo. La partita è importante dal punto di vist… -

Ultime Notizie dalla rete : Bce punta

Studio Cataldi

Tutto il lavoro sviluppato fino a oraad assicurare che in questo periodo storico ... imprese e cittadini possano continuare ad accedere a forme di denaro sicure , tutelati direttamente dalla... ma domani alle 11 vedrà l'ex governatore dellaa Palazzo Chigi. Fuochi d'artificio nel video ... Conte invecea cambiare il documento approvato in Consiglio dei ministri con i voti favorevoli ...La moneta digitale è la novità degli ultimi anni. In alcuni paesi è sperimentata dalle banche centrali. La Bce presenta il proprio modello ...Facebook lancia il guanto della sfida a Cina e BCE, annunciando la sua nuovissima moneta, il Diem: la corsa ai nuovi sistemi di pagamento entra nel vivo.