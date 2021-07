F1, perché l’inerzia del Mondiale è girata a favore di Lewis Hamilton (Di domenica 18 luglio 2021) Da -32 a -8. Bilancio complessivo di +24 per Lewis Hamilton nei confronti di Max Verstappen al termine del weekend di gara valevole per il Gran Premio di Gran Bretagna 2021, decimo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Dopo la Sprint Race di sabato, il sette volte campione iridato della Mercedes aveva anche toccato un massimo svantaggio di 33 punti dalla vetta di un campionato che sembrava sempre più indirizzato nei binari della Red Bull e di un Verstappen in stato di grazia. La domenica di Silverstone (ed in particolare un singolo episodio) ha però cambiato completamente l’inerzia di questo ... Leggi su oasport (Di domenica 18 luglio 2021) Da -32 a -8. Bilancio complessivo di +24 pernei confronti di Max Verstappen al termine del weekend di gara valevole per il Gran Premio di Gran Bretagna 2021, decimo appuntamento stagionale deldi Formula Uno. Dopo la Sprint Race di sabato, il sette volte campione iridato della Mercedes aveva anche toccato un massimo svantaggio di 33 punti dalla vetta di un campionato che sembrava sempre più indirizzato nei binari della Red Bull e di un Verstappen in stato di grazia. La domenica di Silverstone (ed in particolare un singolo episodio) ha però cambiato completamentedi questo ...

