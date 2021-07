F1 | GP Silverstone | trionfo di Hamilton | prova super di Leclerc e della Ferrari

(Di domenica 18 luglio 2021) Prima o poi doveva capitare. Come sempre nella storiaF1, quando due grandi piloti lottano per il titolo mondiale, un incidente tra loro non manca mai. Fino alle ore 16 di domenica, tra Max ...

Il Messaggero - Motori

Lewis Hamiltom si conferma un gran pilota, manella sua pur leggendaria cornice ha avuto pessimo vincitore. C'è qualcosa di ...non poco con le circostanze che hanno portato a questo. ...ha proposto una Ferrari incredibilmente competitiva, come lo era stata a Montecarlo quando Leclerc aveva colto la pole (salvo poi non partire per problemi a un mozzo danneggiato dallo ...Lewis Hamiltom si conferma un gran pilota, ma Silverstone nella sua pur leggendaria cornice ha avuto pessimo vincitore.C'è qualcosa di profondamente e di naturalmente antisportivo negli sfacciati e ch ...Charles Leclerc ha sorpreso tutti a Silverstone e ha condotto il GP di Gran Bretagna fino a due giri dal termine, quando Hamilton è andato a ...