Diana Del Bufalo scatena il caos: “sono una delle poche donne a cui piace” (Di domenica 18 luglio 2021) Diana Del Bufalo nella bufera dopo una frase in favore del Catcalling. Il web non ci sta e si scaglia contro l’attrice. Vediamo nel dettaglio cosa ha detto. Diana Del Bufalo “mi piace il Catcalling”Diana Del Bufalo qualche ora fa è finita al centro di una grossa polemica sul web. Il motivo? ha dichiarato pubblicamente di apprezzare il catcalling. L’attrice è addirittura finita in tendenza su Twitter ma questa volta non si tratta della sua bravura sul palcoscenico ma bensì per una sua esternazione non del tutto gradita ai suoi fan. Gli utenti sul web si ... Leggi su formatonews (Di domenica 18 luglio 2021)Delnella bufera dopo una frase in favore del Catcalling. Il web non ci sta e si scaglia contro l’attrice. Vediamo nel dettaglio cosa ha detto.Del“miil Catcalling”Delqualche ora fa è finita al centro di una grossa polemica sul web. Il motivo? ha dichiarato pubblicamente di apprezzare il catcalling. L’attrice è addirittura finita in tendenza su Twitter ma questa volta non si tratta della sua bravura sul palcoscenico ma bensì per una sua esternazione non del tutto gradita ai suoi fan. Gli utenti sul web si ...

Advertising

sonofrafra : Ma tutti quelli che difendono Diana del Bufalo è un caso che siano maschi? Ha detto davanti a 1,6 mln followers (pe… - vojdcesaree : RT @risfiorire: Quindi a Diana Del Bufalo non solo 'piace il cat calling', ma ora si scopre che è pure novax. Nessuno è sorpreso. - b4squiatscrown : la prima volta che ho visto Diana del Bufalo per più di 3 secondi è stato alla puntata dei soliti ignoti e mi stava… - _ziayetta : Diana del Bufalo fa black humor e altre meravigliose favole della buonanotte - sonofrafra : RT @momIdidit_: quando sei in fermata per dieci minuti e 4 ragazzi che evidentemente sono rimasti alla fase delle scimmie ti suonano, ma pu… -