Coronavirus, 3 decessi in 24 ore. Sale all’1,9% il tasso di positività (ieri 1,3%) (Di domenica 18 luglio 2021) Il bollettino del 18 luglio Il bollettino giornaliero della Protezione Civile e del Ministero della Salute sulla situazione epidemiologica in Italia, oggi 18 luglio, registra 3 decessi per Coronavirus. Un dato in calo rispetto ai 13 morti segnalati dal monitoraggio di ieri. Il totale di vittime da inizio emergenza arriva così a quota 127.867. Per i contagi si registra un lieve incremento: 3.127 nuovi casi nelle ultime 24 ore, contro i 3.121 di ieri. Gli attualmente positivi arrivano invece a quota 46.113 (44.491 ieri, 42.714 due giorni fa). La situazione negli ospedali Sul fronte della ... Leggi su open.online (Di domenica 18 luglio 2021) Il bollettino del 18 luglio Il bollettino giornaliero della Protezione Civile e del Ministero della Salute sulla situazione epidemiologica in Italia, oggi 18 luglio, registra 3per. Un dato in calo rispetto ai 13 morti segnalati dal monitoraggio di. Il totale di vittime da inizio emergenza arriva così a quota 127.867. Per i contagi si registra un lieve incremento: 3.127 nuovi casi nelle ultime 24 ore, contro i 3.121 di. Gli attualmente positivi arrivano invece a quota 46.113 (44.491, 42.714 due giorni fa). La situazione negli ospedali Sul fronte della ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Il Brasile ha registrato nelle ultime 24 ore 868 morti provocati dal Covid e 34.339 nuovi contagi, confermandosi co… - RaiNews : #Coronavirus, 3.127 nuovi casi e 3 decessi da ieri in Italia. Il tasso di positività sale a 1,9% - RaiNews : Il numero di decessi nelle 24 ore è il più basso da quest'anno #coronavirus - JorgePotes : RT @LaStampa: Coronavirus in Italia, il bollettino del 18 luglio: 3.127 nuovi casi, tre decessi. L’indice di positività balza all’1,9 per c… - suzannehoog : RT @MediasetTgcom24: Covid, 3.127 nuovi casi su 165.269 tamponi e altri tre decessi #Coronavirus -