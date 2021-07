Bridgerton seconda stagione: riprese interrotte per un periodo indefinito (Di domenica 18 luglio 2021) Nuovamente interrotta la produzione della seconda stagione di Bridgerton dopo il secondo caso di Covid-19 registrato sul set. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bridgerton (@Bridgertonnetflix) Le riprese della popolare serie Netflix – spiega la rivista americana Variety – sono state sospese per un periodo di tempo indefinito. Non confermato se a contrarre il Covid sia stato un membro del cast o della troupe, che comunque è stato opportunamente messo in isolamento. La ... Leggi su formatonews (Di domenica 18 luglio 2021) Nuovamente interrotta la produzione delladidopo il secondo caso di Covid-19 registrato sul set. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@netflix) Ledella popolare serie Netflix – spiega la rivista americana Variety – sono state sospese per undi tempo. Non confermato se a contrarre il Covid sia stato un membro del cast o della troupe, che comunque è stato opportunamente messo in isolamento. La ...

Advertising

badtasteit : #Bridgerton: le riprese della seconda stagione interrotte per la seconda volta in una settimana - afnewsinfo : Bridgerton: gli ultimi aggiornamenti sulla seconda stagione non piaceranno ai fan della serie Netflix - bridgertonbot : RT @telesimo: La produzione della seconda stagione della serie #Netflix #Bridgerton è stata interrotta a tempo indefinito per la seconda vo… - telesimo : La produzione della seconda stagione della serie #Netflix #Bridgerton è stata interrotta a tempo indefinito per la… - cinemaniaco_fb : ?????????????? Bridgerton: gli ultimi aggiornamenti sulla seconda stagione non piaceranno ai fan della serie Netflix… -