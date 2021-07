' Balli proibiti' in un locale di Marina | scatta la multa e la chiusura per 5 giorni Sanzionato anche un ristorante

(Di domenica 18 luglio 2021) Per far rispettare le normative anti - Covid e contenere la crescita del contagio nei luoghi della socialità, la Poliziae i Carabinieri didi Ravenna, durante la serata di sabato e per ...

ANSA Nuova Europa

Per far rispettare le normative anti - Covid e contenere la crescita del contagio nei luoghi della socialità, la Polizia Locale e i Carabinieri di Marina di Ravenna, durante la serata di sabato e per ...Cinque giorni di chiusura e 400 euro di multa. È la sanzione scattata per due locali del Riminese dove i carabinieri hanno sorpreso assembramenti e persone che ballavano in pista nonostante i divieti. .... ?? Ascolta l'audio. Un altro chiringuito sulla spiaggia di Rimini finisce nei guai a seguito dei controlli della Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale. Erano presenti circa 350 persone, perl ...BOLOGNA. Cinque giorni di chiusura e 400 euro di multa. È la sanzione scattata per due locali del Riminese dove i carabinieri hanno sorpreso assembramenti e persone che ballavano in pista nonostante i ...