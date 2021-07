Ufficiale | Vicenza | dal Cittadella arriva Proia

Leggi su alfredopedulla

(Di sabato 17 luglio 2021) La società LRcomunica di aver acquisito dall’A.S., a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive di Federico. Il calciatore ha sottoscritto un accordo sino al 30 giugno 2024., centrocampista classe ’96, nell’ultima stagione alè sceso in campo in 40 occasioni, tra campionato e playoff, siglando 9 reti e fornendo 2 assist. Nelle tre stagioni con la maglia granata ha registrato 101 presenze, condite da 19 goal e 6 assist. In precedenza per lui 56 presenze in Serie C e 7 reti siglate, con le maglie di Bassano e Pistoiese. F E D E R I C O P R O I A ...