Tour de France 2021: Lutsenko, Martin, Bilbao. Livello non eccelso e confronto con il Giro d'Italia (Di sabato 17 luglio 2021) Il Tour de France 2021 è stato vinto da un autentico fuoriclasse quale Tadej Pogacar e sul podio con lo sloveno sono saliti due corridori di rango come Jonas Vingegaard e Richard Carapaz. Il Livello della Grande Boucle, tolti i primi tre, però, non è stato eccelso. Wilco Kelderman ed Enric Mas, rispettivamente quinto e sesto, sono indubbiamente due ottimi regolaristi e Ben O'Connor, con l'impresa di Tignes, ha dimostrato di non essere uno qualsiasi. Dalla settima posizione in giù, però, troviamo atleti che hanno reso al di sotto delle proprie possibilità o gente che, verosimilmente, ha colto il piazzamento ...

