Serie A: vietato l’utilizzo delle maglie verdi dal 2022-2023 (Di sabato 17 luglio 2021) Nuovo regolamento Lega Serie A: vietato l’utilizzo di divise da gioco di colore verde per i calciatori di movimento. Questa la nuova regola emanata dalla … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di sabato 17 luglio 2021) Nuovo regolamento LegaA:di divise da gioco di colore verde per i calciatori di movimento. Questa la nuova regola emanata dalla … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

silviodifede : Ma in tribuna a una partita di Serie A si potrà andare con una canotta dei Boston Celtics o è vietato anche questo?… - sorbi_patrizia : RT @cris_cersei: Se vengono approvati #ddlZan e #greenpass, si creerà in Italia una situazione del genere: -Cittadini con superdiritti che… - Juventustagram : “Dalla stagione 2022/2023 è vietato l'utilizzo di divise da gioco di colore verde per i calciatori' La Serie A int… - robertocassone : @thonyromano Per la serie: vietato defecare fuori dalla tazza! - Beppe76497565 : RT @_DAGOSPIA_: LA LEGA SERIE A HA DECISO CHE DALLA STAGIONE 2022/2023 SARA' VIETATO INDOSSARE DIVISE DI COLORE... -