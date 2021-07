Pozzuoli, incendio all’Anfiteatro Flavio: gradinate in fiamme (Di sabato 17 luglio 2021) Pozzuoli: paura per l’incendio che ha colpito le gradinate in legno dell’Anfiteatro Flavio (uno dei siti archeologici più famosi del mondo). Il sindaco Figliolia: “Uno strappo a cuore”. Paura nella giornata di ieri, venerdì 16 luglio, per l’incendio che ha colpito le gradinate in legno dell’Anfiteatro Flavio di Pozzuoli, uno dei siti archeologici più famosi Leggi su 2anews (Di sabato 17 luglio 2021): paura per l’che ha colpito lein legno dell’Anfiteatro(uno dei siti archeologici più famosi del mondo). Il sindaco Figliolia: “Uno strappo a cuore”. Paura nella giornata di ieri, venerdì 16 luglio, per l’che ha colpito lein legno dell’Anfiteatrodi, uno dei siti archeologici più famosi

