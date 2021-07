Pechino Express, le voci sul nuovo cast: una coppia di Amici 20 tra i viaggiatori? (Di sabato 17 luglio 2021) La nuova edizione di Pechino Express continua a subire rinvii, l’ultimo è arrivato in questi giorni sempre a causa della pandemia che resta un problema per gli autori. Ecco quindi che la partenza è stata spostata nel 2022, in attesa della conferma del mese di inizio. Stando a quanto emerso nelle ultime ore, il reality seguirà le stesse orme delle passate stagioni nonostante il trasferimento a Sky. Ci saranno sei coppie in gioco, tra cui potrebbe esserci una coppia nata ad Amici 2021. Pechino Express 2022: il reality rinviato ancora Ancor prima della pandemia legata al Coronavirus, i ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 17 luglio 2021) La nuova edizione dicontinua a subire rinvii, l’ultimo è arrivato in questi giorni sempre a causa della pandemia che resta un problema per gli autori. Ecco quindi che la partenza è stata spostata nel 2022, in attesa della conferma del mese di inizio. Stando a quanto emerso nelle ultime ore, il reality seguirà le stesse orme delle passate stagioni nonostante il trasferimento a Sky. Ci saranno sei coppie in gioco, tra cui potrebbe esserci unanata ad2021.2022: il reality rinviato ancora Ancor prima della pandemia legata al Coronavirus, i ...

FedericoParent3 : @senzasens0 No comunque lei è il mio mantra da pechino express - xCaaarlaa : Per me Lundini e Elodie potrebbero essere la nuova coppia per Pechino Express - amueblaeltunel : Seriamente ammiro coloro le quali vanno in aeroporto con le scarpe con i tacchi. Per me potrebbe essere una prova a… - gianna14242606 : RT @seren_dipity06: Pippo non ti vantare d'esser bravo in matematica che a Pechino Express non hai saputo risolvere il problema ?? #tz101 - seren_dipity06 : Pippo non ti vantare d'esser bravo in matematica che a Pechino Express non hai saputo risolvere il problema ?? #tz101 -