Molise | l’ultimo medico non obiettore andrà in pensione

Come farà il Molise, ora che dicembre andrà in pensione l'unico medico non obiettore della regione? Riflettiamo in chiave BRAVE su quanta strada c'è ancora da fare per un Aborto libero e sicuro. A sessantanove anni, doveva pensionarsi già da mesi. Ma il dottor Michele Mariano resiste. Resiste per tutte le donne del Molise. Perchè il Dott. Mariano vorrebbe andare in pensione, come ogni lavoratore al mondo. Infatti, come anticipato, ci sarebbe già potuto andare a maggio, ma è stato trattenuto in servizio fino al 31 luglio. Questo periodo di lavoro, oltretutto, è stato ...

