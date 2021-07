Milan | Brahim Diaz | “Maglia numero 10? Vedremo | contento di essere tornato”

(Di sabato 17 luglio 2021) L’avventura dialnon è ancora finita. I rossoneri hanno infatti trovato un accordo con il Real Madrid per un altro prestito ed il ragazzo potrà dunque trascorrere almeno un’altra stagione alla corte di Stefano Pioli. Il calciatore spagnolo è atterrato a Linate in mattinata. “Sono davvero, forza! La10?“. Queste le sue prime parole ai giornalisti presenti sul posto. SportFace.

Una lunga e laboriosa trattativa è arrivata al traguardo finale: Brahim Diaz torna al Milan dopo l'ottima stagione passata caratterizzata da 35 presenze, tra tutte le competizioni, condite da 7 gol e 4 assist. Una scelta precisa di Stefano Pioli e della dirigenza rossonera.