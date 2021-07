Mantova | si schianta con l' auto contro un albero | muore a 48 anni

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Mantova schianta

... in provincia di, in un incidente stradale. Poco... Read More World Bolsonaro migliora, ... 48enne , albero , contro , esce , lauto , Mantovano , morto ,, strada - - > Previous article ...E' accaduto la notte scorsa a Castiglione delle Stiviere Un uomo è morto la scorsa notte a Castiglione delle Stiviere, in provincia di, in un incidente stradale. Poco dopo le 2.30, l'uomo, un 48enne, era alla guida della sua auto, quando, per cause ancora da accertare, è uscito di strada e si è schiantato contro un albero. ...In provincia di Mantova, un 48enne è morto dopo essersi schiantato contro un albero con la sua auto. Le cause sono ancora da accertare.Tragico incidente nella notte a Castiglione delle Stiviere, in provincia di Mantova. Un uomo di 48 anni è morto nello schianto contro un albero. Secondo una prima ricostruzione erano da poco passate l ...