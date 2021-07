Leclerc sorride | ' Il podio è possibile' Sainz | ' Contatto con Russell? C' era spazio'

(Di sabato 17 luglio 2021) Umori contrastanti in casa Ferrari dopo la Sprint Race, al debutto sul circuito di Silverstone. È un Charlesin forma quello che partirà dalla seconda fila dopo il quarto posto nell'inedita ...

La Gazzetta dello Sport

, poi, sembra conoscere la ricetta vincente per la gara (gli orari ): "Il podio domani? Sarà determinante fare un'ottima partenza, perché superare i primi in gara non sarà semplice". Sondaggio ...Verstappen, che con la quarta pole consecutiva si porta a casa anche 3 preziosi punti, ...3ª fila: 5. Norris, 6. Ricciardo 4ª fila: 7. Alonso, 8. Vettel 5ª fila: 9. Russell, 10. Ocon 6ª ...Dietro a Leclerc sono così transitate sul traguardo ... Perez nel GP partirà quindi ventesimo. Ha fatto sorridere il contatto al 1° giro tra i due piloti Haas, Nikita Mazepin e Mick Schumacher ...Sergio Perez (Red Bull) 104 4. Lando Norris (McLaren) 101 5. Valtteri Bottas (Mercedes) 93 6. Charles Leclerc (Ferrari) 62 7. Carlos Sainz (Ferrari) 60 8. Daniel Ricciardo (McLaren) 40 9. Pierre Gasly ...