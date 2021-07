La collega di Emanuela Loi | “Quando le dissero di andare a Palermo scoppiò a piangere”

(Di sabato 17 luglio 2021) “nel marzo 1990, alla fine del corso allievi agenti, ci diedero le destinazioni,si mise a. Non era contenta di, perché non era una destinazione facile, in quel momento. E poi era lontana da casa, sperava diin Sardegna”. Giovanna Gotter è una poliziotta che presta servizio alla Polaria di Milano Malpensa. E’ unadi corso diLoi, l’agente di scorta morta nella strage di via D’Amelio, il 19 luglio di 29 anni fa. Oggi si trova proprio in Via D’Amelio, con il marito, carabiniere in pensione. ...

E' unadi corso diLoi, l'agente di scorta morta nella strage di via D'Amelio, il 19 luglio di 29 anni fa. Oggi si trova proprio in Via D'Amelio, con il marito, carabiniere in ...Quella domenica pomeriggio del 19 luglio 1992, Giovanna Gotter si trovava in macchina, con il marito. "Quando seppi alla radio cosa accadde ero in macchina - racconta - stavamo tornando dalla montagna.(Adnkronos) - Quella domenica pomeriggio del 19 luglio 1992, Giovanna Gotter si trovava in macchina, con il marito. "Quando seppi alla radio cosa accadde ero in macchina - racconta - stavamo tornando ...“Quando nel marzo 1990, alla fine del corso allievi agenti, ci diedero le destinazioni, Emanuela si mise a piangere. Non era contenta di andare a Palermo, perché non era una destinazione facile, in qu ...