Inter, Alex Telles torna nel mirino: ma i nerazzurri lo vorrebbero solo in prestito

L'Inter, pur volendo mettere a segno un'altra cessione di valore oltre quella di Hakimi, è alla costante ricerca di innesti da inserire nel proprio organico, su suggerimento di mister Inzaghi. Ebbene nelle ultime ore è Alex Telles l'ultimo nome che rimbalza in casa Inter per rinforzare il reparto offensivo. Come riportato da Sky Sport, ci sarebbero

Ultime Notizie dalla rete : Inter Alex Calciomercato Roma, anche l'Inter su Telles Non solo la Roma di Mourinho ha messo gli occhi su Alex Telles . Secondo quanto riporta Sky Sport anche l' Inter ha messo nel mirino il terzino del Manchester United che ha già vestito in passato la maglia nerazzurra. Come la Roma, anche Marotta ...

Inter, Telles nel mirino: primi contatti con il Manchester United per il prestito Continua la ricerca dell' Inter di calciatori da regalare a Inzaghi sugli esterni, anche come conseguenza alla partenza di Hakimi. L'ultimo nome potrebbe portare al ritorno di Alex Telles , terzino sinistro del Manchester ...

Alex Cordaz e' un nuovo giocatore dell'Inter Agenzia ANSA Inter, Alex Telles torna nel mirino: ma i nerazzurri lo vorrebbero solo in prestito L’Inter, pur volendo mettere a segno un’altra cessione di valore oltre quella di Hakimi, è alla costante ricerca di innesti da inserire nel proprio organico, su suggerimento di mister Inzaghi. Ebbene ...

Lugano-Inter, Repubblica e l’allarme tifosi: “Oltre 1000 sono senza Green Pass” Prima uscita a cinque settimane dal via. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicol ...

