Impensabile al tg di Enrico Mentana | ecco il quarto politico a cui il TgLa7 dà più voce | un caso unico in Italia

(Di sabato 17 luglio 2021) Chi sono i politici più presenti nei telegiornali? Alla domanda offre una risposta la AgCom, con le consuete rivelazioni sul pluralismo relative al mese di giugno. Al primo posto su tutte le reti (eccezion fatta per il Tg3, dove il più mostrato è Sergio Mattarella), va da sé, c'è Mario Draghi. Curioso, comunque, il fatto che ilmeno loquace di tutti sia il più presente. Ma d'altra parte è il premier. Ma dalla classifica emergono anche delle curiosità piuttosto impronosticabili. Una delle quali riguarda ildi. La prima piazza è per Draghi, con una presenza pari al 18,54 per cento. Dunque ...

Advertising

TacoContarino : @fattoquotidiano Letta chi ? Sicuramente il mediocre cattocomunista enrico 'il nipote dello Zio'. Impensabile che p… -

Ultime Notizie dalla rete : Impensabile Enrico

Liberoquotidiano.it

...dell'università di Bologna Vittorio Manes (audito su richiesta del deputato di AzioneCosta )... Èche un soggetto assolto debba aspettare 3, 4 o 5 anni per vedere riconfermata la sua ...Raspadori , fratello di Giacomo, ha rilasciato una bella intervista al Corriere di Bologna ... "Orgoglioso di Berardi, Locatelli e Raspadori, fino a pochi anni fa sarebbe stato" Gli ...Domenica il leader della Lega, Matteo Salvini, sarà a Ferrara per incontrare cittadini sul tema del Referendum per la riforma della giustizia e per una visita al parco del Grattacielo dedicato a Marco ...Dal Partito Comunista Italiano Federazione della Liguria Il Comitato politico federale del Partito Comunista Italiano genovese, riunitosi nelle scorse ...