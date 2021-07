Griglia di partenza F1, GP Gran Bretagna: Verstappen in pole position, Hamilton battuto. Leclerc 4° (Di sabato 17 luglio 2021) Max Verstappena ha vinto la Sprint Qualifying del GP di Gran Bretagna 2021, decima tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Silverstone. L’olandese, scattato dalla seconda piazzola, si è imposto nella prima gara veloce (100 km) della storia per la Formula Uno. Il pilota della Red Bull ha operato il sorpasso al via nei confronti di Lewis Hamilton, ha guadagnato tre punti pesantissimi per la classifica generale (di cui è sempre più leader) e ha conquistato la pole position per il Gran Premio di domani, la gara vera e propria sulla distanza di 300 km. Il leader ... Leggi su oasport (Di sabato 17 luglio 2021) Maxa ha vinto la Sprint Qualifying del GP di2021, decima tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Silverstone. L’olandese, scattato dalla seconda piazzola, si è imposto nella prima gara veloce (100 km) della storia per la Formula Uno. Il pilota della Red Bull ha operato il sorpasso al via nei confronti di Lewis, ha guadagnato tre punti pesantissimi per la classifica generale (di cui è sempre più leader) e ha conquistato laper ilPremio di domani, la gara vera e propria sulla distanza di 300 km. Il leader ...

Advertising

SkySportF1 : ???? LH44 TORNA IL PIÙ VELOCE ? Il giro veloce di Hamilton a Silverstone La griglia ? - chribani : @Luissss97 L'idea di avere una mini-gara in più nel weekend non è male, ma usarne i risultati per determinare la gr… - Carlomrtz : Fernando non molla niente e risale molto bene nella griglia di partenza del #BritishGP di domani. #alonso #F1 - peppe191181 : Ok abbiamo visto che grande ca**ata. Ne penso tutto il male possibile. 1 ora di libere e poi parco chiuso. Fp2 inut… - sportface2016 : #F1, i risultati della #SprintRace del #BritishGP: #Verstappen conquista la pole davanti a #Hamilton -