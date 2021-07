Giuseppe Conte è l’esempio perfetto di quello che mi insegnarono decenni fa in Svezia (Di sabato 17 luglio 2021) Certo, non vorrei trovarmi al posto di Giuseppe Conte. Però un poco (in realtà tan-tissimo) lo invidio. Negli anni 70 ebbi la possibilità, da esponente di una nota acciaieria milanese, di soggiornare per lavoro in Svezia presso un grande kombinat: la AktieBolaget Bofors. Avevo 33/34 anni: il lavoro, proprio in quanto tale, era per me una scoperta appassionante (mi ero laureato al Poli di Milano a 23 anni, e tutto ciò che incontravo costituiva per me un fascino puro). Una sera (alle 17 e 3 minuti): il Presidente della Bofors – un uomo molto alto sulla cinquantina o forse anche meno che aveva ‘staccato’ come tutti alle 17 in punto – mi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 17 luglio 2021) Certo, non vorrei trovarmi al posto di. Però un poco (in realtà tan-tissimo) lo invidio. Negli anni 70 ebbi la possibilità, da esponente di una nota acciaieria milanese, di soggiornare per lavoro inpresso un grande kombinat: la AktieBolaget Bofors. Avevo 33/34 anni: il lavoro, proprio in quanto tale, era per me una scoperta appassionante (mi ero laureato al Poli di Milano a 23 anni, e tutto ciò che incontravo costituiva per me un fascino puro). Una sera (alle 17 e 3 minuti): il Presidente della Bofors – un uomo molto alto sulla cinquantina o forse anche meno che aveva ‘staccato’ come tutti alle 17 in punto – mi ...

Advertising

VittorioSgarbi : L’ex premier Giuseppe Conte dopo l’incontro con il comico: “Ora sulla giustizia ci faremo sentire”. Ecco, ci dica,… - ilriformista : Il #ddlZan non merita risposte per Giuseppe Conte, che non prende posizione sul tema che infiamma il Senato - fattoquotidiano : Beppe Grillo e Giuseppe Conte si sono incontrati per pranzo a Marina di Bibbona - anubi_matt : RT @vignettisti: Tra Beppe #Grillo e Giuseppe #Conte pace fatta: una foto li ritrae insieme a tavola in procinto di dividersi un’ottima spi… - ilfattoblog : Giuseppe Conte è l’esempio perfetto di quello che mi insegnarono decenni fa in Svezia -