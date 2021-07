Giroud sfida la maledizione della maglia numero 9 | ecco i precedenti

Leggi su alfredopedulla

(Di sabato 17 luglio 2021) Olivierè un nuovo giocatore del Milan da poche ore e ha già fatto prova del suo coraggio scegliendo di portare sulle spalle la9, quella più temuta dai tifosi rossoneri. La ‘’ che lega questoprende piede dopo il ritiro di Filippo Inzaghi, ultimo ad averla indossata e aver realizzato dal 2001 al 2012, 126 gol in 300 presenze. In seguito, il primo ad essere stato ‘colpito’ dalla sciagura, è stato Alexander Pato. Il brasiliano, dopo aver tenuto per 4 anni la7, ha scelto di passare alla 9. Da li, per lui solo 7 presenze e 2 gol. Poi è stata la ...