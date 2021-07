Advertising

SkySportF1 : ?? MIGLIOR TEMPO PER LEWIS HAMILTON (#Q3??) Scatterà primo nella Sprint Qualifying di domani IL RESOCONTO ??… - SkySportF1 : ?? Hamilton mette pressione a Verstappen (#Q2??) ?? Russel incredible 7°, fuori Alonso IL LIVE ??… - SkySportF1 : F1, GP Silverstone: qualifica Sprint in diretta live dalla Gran Bretagna. Libere 3 alle 13 #SkyMotori #F1 #Formula1 - napolimagazine : F1: Silverstone, libere 2, Verstappen davanti, poi le Ferrari - apetrazzuolo : F1: Silverstone, libere 2, Verstappen davanti, poi le Ferrari -

Ultime Notizie dalla rete : Silverstone libere

...del GP Gran Bretagna di F1 ac'è Max Verstappen, che promette battaglia per le prime Qualifiche Sprint della storia del Mondiale. Non che Lewis Hamilton (8° alla fine delle seconde)...E' la Red Bull di Max Verstappen la monoposto più veloce nelle secondedel Gran Premio di Formula 1 d'Inghilterra. Sul circuito diil pilota olandese in 1'29''902 ha preceduto le Ferrari di Charles Leclerc (+0''375) e Carlos Sainz (+0''605). Solo ...SILVERSTONE (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Max Verstappen comanda la sessione di libere che ha aperto la giornata di sabato del Gran Premio della Gran Bretagna. Sul circuito di Silverstone, il pilota ...Semaforo verde, cominciano le PL2 del GP di Silverstone, l’ultima sessione di libere. 60 minuti in cui i piloti lavoreranno principalmente sul passo gara. Sono solo 12 i piloti che hanno effettuato un ...