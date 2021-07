Emanuele Trevi | “Due Vite” | perché ha vinto il Premio Strega 2021

Advertising

Corriere : «Picchio, contenevi oceani di dolcezza e disperazione» - RaiCultura : Vince la LXXV edizione del @PremioStrega Emanuele Trevi con 'Due vite' edito da @NeriPozza. #PremioStrega2021… - Einaudieditore : Emanuele Trevi vince il #PremioStrega2021 con Due vite @NeriPozza Complimenti! - fettadilimone : «Picchio, contenevi oceani di dolcezza e disperazione» - reppomanuno : Su ?@La_Lettura? I cani del nulla di Emanuele Trevi -

Ultime Notizie dalla rete : Emanuele Trevi

Corriere della Sera

Silenzio! Parla lui, il sommo scrittore, quello insignito del Premio Strega. Discute di libri? No, di virus, pandemia e, soprattutto, di no vax - finalmente, uno del ramo che è del ramo. Lo fa dalle colonne del "Corriere ...leggi anche l'articolo > Chi è, il vincitore del Premio Strega con il libro "Due vite" 'Biglietti agli amici': a Rimini il festival di racconti, suoni e voci (programma e ospiti) La ...Lo fa dalle colonne del Corriere della Sera , con un articolo intitolato I no vax vicini a noi che non possiamo persuadere . Non è tanto lo stile, insipido e insignificante, che poco si addice a uno s ...È questo lo spirito che anima la XIII edizione del Premio “DonnAttiva”. Una manifestazione per celebrare la vita nella sua complessità e nonostante le sue complicazioni. Una particolare menzione viene ...