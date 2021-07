Draghi nel rebus del green pass. Le incognite su sport e ristoranti. E poi c'è la Privacy (Di sabato 17 luglio 2021) Si fa presto a dire “all’italiana”. Per ora, tutto ciò che è dato di capire, sul green pass nostrano, è che sarà meno restrittivo di quello adottato in Francia. Italians do it better, o forse no? Il dubbio comincia a circolare: perché, mano a mano che si affrontano i vari aspetti del certificato vaccinale, il rebus si complica e si ingarbuglia. I ministeri bisticciano tra loro, il Cts rivendica una sua inedita (o quasi) autonomia di giudizio rispetto ai valori del ministero della Salute, e a Palazzo Chigi aleggia l’ombra del più sfuggente dei censori: il Garante per la Privacy. Di certo, per ora, c’è solo che si farà. ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 17 luglio 2021) Si fa presto a dire “all’italiana”. Per ora, tutto ciò che è dato di capire, sulnostrano, è che sarà meno restrittivo di quello adottato in Francia. Italians do it better, o forse no? Il dubbio comincia a circolare: perché, mano a mano che si affrontano i vari aspetti del certificato vaccinale, ilsi complica e si ingarbuglia. I ministeri bisticciano tra loro, il Cts rivendica una sua inedita (o quasi) autonomia di giudizio rispetto ai valori del ministero della Salute, e a Palazzo Chigi aleggia l’ombra del più sfuggente dei censori: il Garante per la. Di certo, per ora, c’è solo che si farà. ...

