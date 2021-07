Digitale | Ascani | “Il mondo della ricerca deve dialogare con le imprese”

Leggi su sbircialanotizia

(Di sabato 17 luglio 2021) “La vera transizionedipende dalle persone”. Così Anna, sottosegretaria di Stato al Ministero dello sviluppo economico, è intervenuta al Wmf, il più grande Festival sull’Innovazionee Sociale, in scena al Palacongressi di Rimini nuovamente in presenza. Intervenendo, in collegamento, durante la seconda giornata del Wmf, la sottosegretariaha sottolineato l’importanzatecnologia durante la pandemia, punto cardine per lo sviluppo delle nuove tecnologie anche all’internoPubblica Amministrazione. “In questo periodo abbiamo capito un po’ tutti che ...