Cecilia Rodriguez e Ignazio Mozer versione zii | il primo incontro con Luna Marì

(Di sabato 17 luglio 2021) Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser zii felici. Dopo aver festeggiato il compleanno dello sportivo, la coppia si è messa in macchina direzione Veneto per andare a conoscere la nuova arrivata di casa Rodriguez: Luna Marì, seconda figlia di Belén Rodriguez, la prima con il compagno Antonino Spinalbese.

ha finalmente incontrato Luna Mari , seconda nipotina dopo Santiago. La piccola, figlia di Belen e Antonino Spinalbese , è venuta alla luce pochi giorni fa a Padova e al suo arrivo ...finalmente incontra la nipotina Luna Marì , la secondogenita di Belenavuta dal compagno Antonino Spinalbese . Dopo aver festeggiato il compleanno di Ignazio Moser, la ...Cecilia Rodriguez ha finalmente potuto abbracciare la sua seconda nipotina, Luna Marì, nata da soli cinque giorni. Dopo essere rimasti per qualche ...ll fidanzato, ex naufrago dell’ Isola dei Famosi, di un anno più piccolo, avrebbe compiuto ventinove anni proprio ieri e a prova di ciò Cecilia ha pubblicato le foto della festa in Instagram. I due ...