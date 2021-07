Blue Origin | con Jeff Bezos la persona più anziana e quella più giovane mai andate nello spazio

(Di sabato 17 luglio 2021) Cosa ci fanno un'ex pioniera dell'aviazione 83enne e un 18enne olandese insiema a? Non è l'inizio di una barzelletta ma - insieme al fratello dell'imprenditore americano - queste persone ...

Con una nota ufficiale diinfatti è stato reso noto il nome dell'ultimo componente della missione del fondatore e patron di Amazon. Sarà Oliver Daemen , la persona più giovane mai salita ...Dopo il volo suborbitale di Richard Branson, il miliardario fondatore della Virgin Galactic, partirà a breve anche la navetta New Shepard delladi Jeff Bezos . Il lancio è fissato alle 15:...Dopo il volo suborbitale di Richard Branson, il miliardario fondatore della Virgin Galactic, partirà a breve anche la navetta New Shepard della Blue Origin di Jeff Bezos. Il lancio è fissato alle ...Dopo il volo suborbitale dell'11 luglio di Richard Branson, il miliardario fondatore della Virgin Galactic, tutto è pronto per il lancio di un altro equipaggio di turisti spaziali, grazie alla navetta ...