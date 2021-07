Attenzione a questo pesce: contiene una sostanza molto nociva (Di sabato 17 luglio 2021) Allarme lancia l’allarme Sogegross ai consumatori. L’alimento è stato richiamato per l’alta presenza di mercurio al suo interno. Secondo la segnalazione, è oltre i limiti consentiti. Attenzione alla presenza di mercurio nel pesce (AdobeStock)Nelle ultime ore, due lotti di prodotti del filone di pesce spada sono stati portati all’Attenzione da Sogegross. L’azienda che opera all’interni della grande distribuzione organizzata all’ingrosso, ha sottolineato come l’alimento possa presentare un eccesso di mercurio. Non è la prima volta che questo alimento viene richiamato ufficialmente per la ... Leggi su chenews (Di sabato 17 luglio 2021) Allarme lancia l’allarme Sogegross ai consumatori. L’alimento è stato richiamato per l’alta presenza di mercurio al suo interno. Secondo la segnalazione, è oltre i limiti consentiti.alla presenza di mercurio nel(AdobeStock)Nelle ultime ore, due lotti di prodotti del filone dispada sono stati portati all’da Sogegross. L’azienda che opera all’interni della grande distribuzione organizzata all’ingrosso, ha sottolineato come l’alimento possa presentare un eccesso di mercurio. Non è la prima volta chealimento viene richiamato ufficialmente per la ...

