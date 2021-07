Anticipazioni Il Paradiso delle signore 6: Salvatore ed Irene inizieranno una relazione? (Di sabato 17 luglio 2021) La sesta stagione de Il Paradiso delle signore prenderà il via a settembre, ma i fan della soap non vedono l'ora di scoprire quale sarà il destino dei loro beniamini, in particolare quello di Salvatore Amato. Tutti si chiedono se ci possa essere ancora una speranza per lui e Gabriella o se ci sarà un nuovo amore per il ragazzo. Ebbene stando ad alcuni scatti dal set pubblicati da Emanuel Caserio, ovvero l'interprete di Salvatore, sembra proprio che possano esserci delle novità importanti sul piano sentimentale. Il Paradiso delle signore ... Leggi su ultimora.news (Di sabato 17 luglio 2021) La sesta stagione de Ilprenderà il via a settembre, ma i fan della soap non vedono l'ora di scoprire quale sarà il destino dei loro beniamini, in particolare quello diAmato. Tutti si chiedono se ci possa essere ancora una speranza per lui e Gabriella o se ci sarà un nuovo amore per il ragazzo. Ebbene stando ad alcuni scatti dal set pubblicati da Emanuel Caserio, ovvero l'interprete di, sembra proprio che possano essercinovità importanti sul piano sentimentale. Il...

Advertising

zazoomblog : Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole anticipazioni oggi 16 luglio - #Paradiso #delle #Signore #Posto - BlogLiveIt : ???A settembre torna #Ilparadisodellesignore con la sesta stagione. Ecco alcune anticipazioni - zazoomblog : Delitti in Paradiso 10: trama cast anticipazioni e streaming degli episodi in onda il 14 luglio - #Delitti… - redazionetvsoap : Avrà a che fare con due donne? #IlParadisoDelleSignore #PDSdaily #Anticipazioni - MaryErienne1983 : Ma non riesco a far caricare il testo di questo articolo o non c'è proprio il testo? -