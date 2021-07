Andrea Garnero | L' errore italiano | puntare sui call center e non sul tech

Leggi su huffingtonpost

(Di sabato 17 luglio 2021) “Se la soluzione per le crisi industriali e per i licenziamenti è solamente l’estensione della cassa integrazione è un po’ come giocare al casinò: dico questa è la volta buona e poi smetto, ma poi non smetto mai. Con un po’ di pressione e soldi pubblici magari si riesce occasionalmente a salvare la situazione in corner, ma questa non è una strategia di lungo periodo: va ripensato il ruolo dello Stato nello stimolare e incentivare l’intervento del privato e nel costruire una politica industriale”. È, economista dell’Ocse, al momento in sabbatico di ricerca, a offrire uno spunto di riflessione sulla grande questione che è esplosa con i ...