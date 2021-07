Xbox Series X/S e Switch a giugno vendono più di PS5 negli USA (Di venerdì 16 luglio 2021) giugno è stato un mese importante per le vendite di console negli Stati Uniti, durante il quale i consumatori hanno speso più di 401 milioni di dollari per l'acquisto di nuove console, con un aumento del 112% rispetto allo scorso anno. Dopo l'E3 2021, la domanda di console Xbox Series X/S è aumentata negli Stati Uniti e queste console Microsoft hanno generato la maggior parte dei soldi nel mese di giugno, nonostante Nintendo Switch abbia venduto più unità. Tuttavia, Xbox ha avuto il suo miglior giugno di sempre in quel paese. In termini di ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 16 luglio 2021)è stato un mese importante per le vendite di consoleStati Uniti, durante il quale i consumatori hanno speso più di 401 milioni di dollari per l'acquisto di nuove console, con un aumento del 112% rispetto allo scorso anno. Dopo l'E3 2021, la domanda di consoleX/S è aumentataStati Uniti e queste console Microsoft hanno generato la maggior parte dei soldi nel mese di, nonostante Nintendoabbia venduto più unità. Tuttavia,ha avuto il suo migliordi sempre in quel paese. In termini di ...

Advertising

alisander91 : Steam Deck simile a Xbox Series X, ma alcuni Tripla A non girano - xbox_series : @RpgBox77 Hai scritto bene Sony e' questo e poco altro,fanfaroni da 4 soldi - xbox_series : Arrivata sim di very mobile ora 24/48 ore e portabilita' operativa e posso guardare con ottimismo a Flight sim 30 m… - GamesPaladinsIT : inbento - un puzzle a tema alimentare con i gatti - in arrivo su Xbox One e Series X|S - Yuro_23 : RT @IGNitalia: Brutta notizia per tutti i giocatori PC: anche #NBA2K22 arriverà su computer in versione old-gen. Le nuove funzionalità sara… -