Una catastrofe nel cuore dell' Europa L' alluvione ha devastato e fatto più di mille morti in Germania | Belgio e Olanda

Si aggrava di ora in ora il tragico bilancio di quella che è stata ribattezzata la 'tempesta del secolo'. Al momento le vittime sarebbero oltre 120, più di mille i dispersi. Difficoltà nei soccorsi. a ...Crolladiga in Olanda. In totale in Europa i morti per il maltempo sono 118. "Nessuno può dubitare che questadipenda dal cambiamento climatico". Lo ha detto il ministro dell'Interno ...Ospedale evacuato in Olanda - È stato completamente evacuato, in previsione di possibili inondazioni, l'ospedale VieCuri, situato sulle rive della Mosa a Venlo, nella provincia olandese del Limburgo.(La Sicilia) Il personale del Commissariato di Manduria ha arrestato un noto pregiudicato di 72 anni del posto colpito da un ordine di esecuzione emesso dalla Procura della Repubblica presso il ...