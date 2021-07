Ultime Notizie Roma del 16-07-2021 ore 18:10 (Di venerdì 16 luglio 2021) Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio di maltempo in Germania e Belgio per il devastante alluvione ora allarme per le dighe Oltre 100 morti 1300 dispersi in Germania nuova frana in Westfalia in Belgio 20 morti e 20 dispersi Vigili del Fuoco italiani in salvo 40 persone nei pressi di Liegi allarme anche in Olanda per la rottura di una riga torniamo in Italia brusaferro la curva cresce nella maggior parte delle regioni casi tra i giovani l’aumento della trasmissibilità della variante Delta è nata tra il 33 e il 110% e quindi nello scenario peggiore si ipotizza una trasmissibilità nel limite superiore pari a 1.3 lo ha ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 16 luglio 2021)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio di maltempo in Germania e Belgio per il devastante alluvione ora allarme per le dighe Oltre 100 morti 1300 dispersi in Germania nuova frana in Westfalia in Belgio 20 morti e 20 dispersi Vigili del Fuoco italiani in salvo 40 persone nei pressi di Liegi allarme anche in Olanda per la rottura di una riga torniamo in Italia brusaferro la curva cresce nella maggior parte delle regioni casi tra i giovani l’aumento della trasmissibilità della variante Delta è nata tra il 33 e il 110% e quindi nello scenario peggiore si ipotizza una trasmissibilità nel limite superiore pari a 1.3 lo ha ...

Advertising

fanpage : 'Bisogna bloccare i voli con la Gran Bretagna' Ricciardi lancia l'appello. - Corriere : ?? Le ultime notizie sul maltempo, devastante, che ha colpito la Germania: i morti sono ormai 81, i dispersi centina… - fanpage : In Francia multe fino a 45mila euro e carcere per esercenti che violano #greenpass - junews24com : Juve: Dybala in prima fila per la seconda parte dell'allenamento - VIDEO - - reggiotv : Sono 2.898 i positivi ai test per i Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della… -