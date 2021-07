Tutto confermato: Cagliari, Dalbert ha firmato (Di venerdì 16 luglio 2021) Che la trattativa fosse prossima alla conclusione l’avevamo annunciato ieri, ma ora è anche ufficiale: Dalbert è un nuovo giocatore del Cagliari. Infatti, il brasiliano ha appena sottoscritto l’accordo con il club sardo. La formula del trasferimento è quella del prestito con diritto di riscatto, fissato a 7 milioni di euro. Foto: Twitter Inter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 16 luglio 2021) Che la trattativa fosse prossima alla conclusione l’avevamo annunciato ieri, ma ora è anche ufficiale:è un nuovo giocatore del. Infatti, il brasiliano ha appena sottoscritto l’accordo con il club sardo. La formula del trasferimento è quella del prestito con diritto di riscatto, fissato a 7 milioni di euro. Foto: Twitter Inter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

