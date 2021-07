(Di venerdì 16 luglio 2021) Partinico, San Giuseppe Jato e San Cipirello. Sono questi i tre Comuni del palermitano interessati, all’alba di oggi, dall’operazione ‘Cogenesi’ dei Carabinieri e della Guardia di finanza di Partinico che ha portato al sequestro di beni per oltre 2,5 milioni di euro e agli arresti domiciliari di tre amministratori di imprese operanti nel settore deie già destinatarie di provvedimenti interdittivi antimafia per collegamenti con esponenti mafiosi del mandamento di San Giuseppe Jato. L’ordinanza, emessa dal gip disu richiesta della procura, prevede anche l’obbligo di dimora per l’amministratore di diritto e socio di alcune delle imprese e la ...

Advertising

SecolodItalia1 : Traffico sui rifiuti per fare una vita da nababbi: retata a Palermo di milionari che utilizzavano soldi pubblici… - TgrRai : Una serie di incidenti ha paralizzato il traffico della statale 75 verso Perugia. Quattro feriti, di cui tre gravi,… - RosinaDePaola1 : Probabilmente c’ è uno sporco traffico anche sui tamponi! - fdi_fasano : Fratelli d'Italia vuole far luce sui lavori della ss 172 - sulsitodisimone : RT @FerrovieInfo: La situazione è ancora molto complicata. #Ferrovie #Infoferrovie #Treni #Trains #15luglio -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico sui

Agenzia ANSA

... rivolta alleisure e business, confrontandosi sulla qualità con l'offerta low cost. Vuol ...tempi dell'assegnazione, Ita auspica che il 15 ottobre la livrea possa già essere quella di ......all'Europa tramite la missione Irini " che ha come scopo quello di controllare ildi armi, ... lavorarerimpatri volontari e il ricollocamento di chi ha diritto. Se spendessimo i soldi in ...Dal 23 luglio al 5 settembre, 365 lavori invece di 800 su 30mila chilometri di rete. "Decisione per migliorare gli spostamenti" ...Assoutenti: trasferire sulle autostrade le regole di aerei e treni. Aspi: presto un’App per chiedere i ristori ...