Tennis | si ritira Timea Bacsinszky | due volte semifinalista al Roland Garros e argento olimpico in doppio

(Di venerdì 16 luglio 2021) Ha annunciato poche ore fa il proprio ritiro, una delle principali protagoniste delsvizzero dell’ultimo decennio. Per lei un best ranking in singolare di numero 9, raggiunto il 16 maggio 2016. Quattro i tornei WTA da lei vinti, tutti a livello International (l’antesignano dell’attuale 250). L’elvetica ha inoltre raggiunto due semifinali al, nel 2015 e 2017. In un caso fu eliminata da Serena Williams dopo aver vinto il primo set, nell’altro fu sconfitta dalla lettone Jelena Ostapenko, che poi piazzò una delle sorprese più importanti della storia recente del ...

' Caro tennis, sei stata la scuola di vita più bella e non potrò mai ringraziarti abbastanza. I 18 anni che ti ho dedicato sono stati splendidi. Adesso però è tempo di voltare pagina e scriverne ...