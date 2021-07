Spalletti: "Osimhen è un punto di forza. Insigne? È il capitano che mi aspettavo. Koulibaly vorrei restasse" (Di venerdì 16 luglio 2021) L'allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, interviene in conferenza stampa per parlare del ritiro dei partenopei a Dimaro. Comincia la conferenza stampa. Caratteristiche per vincere? Prima di tutto bisogna infondere fiducia nei calciatori. Bisogna portare un messaggio chiaro e consegnarlo a tutti i componenti della squadra. Infine bisogna portare qualcosa di stimolante per i calciatori che diventa qualcosa di motivante e divertente, che mette a proprio agio i calciatori. Le qualità più importati restano quelle dei giocatori: ci vogliono calciatori bravi a giocare nella metà campo avversaria. Penso che con uno come Osimhen davanti gli altri vadano a ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 16 luglio 2021) L'allenatore del Napoli, Luciano, interviene in conferenza stampa per parlare del ritiro dei partenopei a Dimaro. Comincia la conferenza stampa. Caratteristiche per vincere? Prima di tutto bisogna infondere fiducia nei calciatori. Bisogna portare un messaggio chiaro e consegnarlo a tutti i componenti della squadra. Infine bisogna portare qualcosa di stimolante per i calciatori che diventa qualcosa di motivante e divertente, che mette a proprio agio i calciatori. Le qualità più importati restano quelle dei giocatori: ci vogliono calciatori bravi a giocare nella metà campo avversaria. Penso che con uno comedavanti gli altri vadano a ...

