Roma, avvistato un pavone tra le strade di Tor Cervara | video (Di venerdì 16 luglio 2021) Una scena senz'altro insolita quella filmata da questo ignaro passante: un pavone è stato avvistato mentre se ne andava a spasso tranquillamente tra le strade di Tor Cervara a Roma. Non si sa da dove sia fuggito e come abbia fatto ad arrivare fin li, fatto che sta che la vicenda ha suscitato parecchio stupore ed ilarità sul web. Il video, postato sulla pagina Instagram di Welcome to Favelas, ha totalizzato più di 100.000 visualizzazioni. Guarda tutti i video Italia Campione d'Europa: l'arrivo degli Azzurri a Roma video L'Italia ... Leggi su panorama (Di venerdì 16 luglio 2021) Una scena senz'altro insolita quella filmata da questo ignaro passante: unè statomentre se ne andava a spasso tranquillamente tra ledi Tor. Non si sa da dove sia fuggito e come abbia fatto ad arrivare fin li, fatto che sta che la vicenda ha suscitato parecchio stupore ed ilarità sul web. Il, postato sulla pagina Instagram di Welcome to Favelas, ha totalizzato più di 100.000 visualizzazioni. Guarda tutti iItalia Campione d'Europa: l'arrivo degli Azzurri aL'Italia ...

Advertising

__JosephineC : Stasera puntata speciale di Chi l'ha visto: pare che non sia tornato a casa. Voci insistenti dicono che sia stato a… - QuinziUgo : @stefanobellelli @corrini @discordoconme Non so. Ho avvistato diverse nutrie a Roma e dintorni, ma sempre in specch… - inmetamorphosi : avvistato ragazzo bellissimo ad un concerto rock improvvisato sul ponte di roma trastevere come faccio a trovarlo mannaggia - callmeserafinaa : harry avvistato a roma, poi in sicilia, poi a hogwarts e a narnia perché lui è supremo e ha il teletrasporto - OlderGf : Cartello avvistato a Roma Nord #Raggi -

Ultime Notizie dalla rete : Roma avvistato Luis Alberto, il Milan fa sul serio: due contropartite per convincere Lotito Rafael Leao , soprattutto, sarebbe un profilo molto gradito a Maurizio Sarri e il suo agente Jorge Mendes è stato di recente avvistato Roma. Il procuratore portoghese è in ottimi rapporti con Lotito ...

Sgancia cocaina dal cielo ma sbaglia villa, arrestato ... l'aereo, partito da Roma, dopo una sosta al campo volo Monti della Tolfa di Santa Severa, ha fatto ...siamo intervenuti " spiega il comandante Giola a Repubblica " Contestualmente era stato avvistato ...

Roma, avvistato un pavone tra le strade di Tor Cervara | video Panorama Luis Alberto oggi in ritiro con la Lazio: Tare conferma Luis Alberto in ritiro con la Lazio. Luis Alberto in ritiro con la Lazio, queste le parole di Tare: 'Ritroverà l'entusiasmo ad Auronzo stasera, è già tornato ed è con la squadra'. Su Sarri: 'Ha trovat ...

Luis Alberto raggiunge la Lazio in ritiro: caso rientrato? Le ultime Dopo il caso scoppiato nei giorni scorsi, Luis Alberto è tornato in Italia. Dopo aver fatto tappa a Roma, lo spagnolo è ad Auronzo In casa Lazio tiene banco il caso Luis Alberto, che ha nei giorni sco ...

Rafael Leao , soprattutto, sarebbe un profilo molto gradito a Maurizio Sarri e il suo agente Jorge Mendes è stato di recente. Il procuratore portoghese è in ottimi rapporti con Lotito ...... l'aereo, partito da, dopo una sosta al campo volo Monti della Tolfa di Santa Severa, ha fatto ...siamo intervenuti " spiega il comandante Giola a Repubblica " Contestualmente era stato...Luis Alberto in ritiro con la Lazio. Luis Alberto in ritiro con la Lazio, queste le parole di Tare: 'Ritroverà l'entusiasmo ad Auronzo stasera, è già tornato ed è con la squadra'. Su Sarri: 'Ha trovat ...Dopo il caso scoppiato nei giorni scorsi, Luis Alberto è tornato in Italia. Dopo aver fatto tappa a Roma, lo spagnolo è ad Auronzo In casa Lazio tiene banco il caso Luis Alberto, che ha nei giorni sco ...