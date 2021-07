Pentathlon | Mondiali junior 2021 | medaglia d’argento per Alice Rinaudo!

Leggi su oasport

(Di venerdì 16 luglio 2021) Oggi, venerdì 16 luglio, per idimoderno in corso ad Alessandria d’Egitto, si è svolta la finale femminile:perRinaudo (Fiamme Oro), nono posto per Maria Beatrice Mercuri (Fiamme Oro). Oro alla francese Castaudi, bronzo alla lituana Adomaityte. Nel nuoto Mercuri ha chiuso in 2’12?48 per 286 punti, Rinaudo ha fatto segnare 2’14?55 per 281. Nel ranking round di scherma Rinaudo ha messo a segno 21 stoccate per 226 punti, mentre Mercuri ne ha raccolti 220, frutto di 20 stoccate, conquistando però altri due punti nel ...