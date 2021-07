Napoli, scoperto giro di false prescrizioni mediche in due centri diagnostici: Due arresti (Di venerdì 16 luglio 2021) La Guardia di Finanza ha disposto l’arresto per i rappresentanti legali di 2 centri diagnostici: con le false prescrizioni mediche di esami diagnostici, ottenevano indebiti rimborsi da parte del Servizio Sanitario Nazionale. Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, su disposizione del GIP del Tribunale di Napoli, ha eseguito un provvedimento cautelare che Leggi su 2anews (Di venerdì 16 luglio 2021) La Guardia di Finanza ha disposto l’arresto per i rappresentanti legali di 2: con ledi esami, ottenevano indebiti rimborsi da parte del Servizio Sanitario Nazionale. Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di, su disposizione del GIP del Tribunale di, ha eseguito un provvedimento cautelare che

