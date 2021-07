Matteo Berrettini e Gianluigi Donnarumma su Topolino: un simpatico riconoscimento ai due ‘eroi’ azzurri (Di venerdì 16 luglio 2021) Le imprese dello sport italiano hanno lasciato il segno e non solo griffato i cuori dei tifosi e degli appassionati del Bel Paese. La vittoria della Nazionale italiana di calcio negli Europei, battendo in Finale l’Inghilterra ai calci di rigore a Wembley, e l’atto conclusivo raggiunto da Matteo Berrettini a Wimbledon (primo italiano a riuscirci) hanno destato l’interesse di tanti. In questo senso è davvero simpatica l’iniziativa e il riconoscimento che il notissimo Topolino ha dedicato a Berrettini e a Gianluigi “Gigio” Donnarumma (protagonista del successo finale degli ... Leggi su oasport (Di venerdì 16 luglio 2021) Le imprese dello sport italiano hanno lasciato il segno e non solo griffato i cuori dei tifosi e degli appassionati del Bel Paese. La vittoria della Nazionale italiana di calcio negli Europei, battendo in Finale l’Inghilterra ai calci di rigore a Wembley, e l’atto conclusivo raggiunto daa Wimbledon (primo italiano a riuscirci) hanno destato l’interesse di tanti. In questo senso è davvero simpatica l’iniziativa e ilche il notissimoha dedicato ae a“Gigio”(protagonista del successo finale degli ...

