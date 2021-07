Italia-Inghilterra, gli inglesi non ci stanno: dopo la petizione una colletta per comprare la coppa (Di venerdì 16 luglio 2021) Sebbene gli Euro2020 si siano conclusi da giorni e l’Italia abbia vinto, gli inglesi non ci stanno. La squadra inglese sta mostrando tutto il peggio di un team – e dei suoi tifosi – che “non accetta la sconfitta”: prima con i giocatori che si tolgono la medaglia d’argento, poi con la petizione per rigiocare la finale a causa dello ‘scandalo Chiellini’ e ora… con la colletta per comprare la coppa. I tifosi hanno infatti organizzato una raccolta fondi per comprare un trofeo personalizzato da inviare alla Nazionale inglese. La petizione, in ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 16 luglio 2021) Sebbene gli Euro2020 si siano conclusi da giorni e l’abbia vinto, glinon ci. La squadra inglese sta mostrando tutto il peggio di un team – e dei suoi tifosi – che “non accetta la sconfitta”: prima con i giocatori che si tolgono la medaglia d’argento, poi con laper rigiocare la finale a causa dello ‘scandalo Chiellini’ e ora… con laperla. I tifosi hanno infatti organizzato una raccolta fondi perun trofeo personalizzato da inviare alla Nazionale inglese. La, in ...

