Gillian Anderson: “Il reggiseno non lo voglio più… non importa se il seno mi arriva all’ombelico!” (Di venerdì 16 luglio 2021) Basta col reggiseno. Gillian Anderson, 52 anni, ha preso la sua decisione. L’attrice di “X Files” ne ha parlato durante una diretta su Instagram in cui ha spiegato di non indossarlo più dall’inizio del lockdown: “Troppo scomodo e fastidioso. E non m’importa se il seno mi casca fino all’ombelico”, ha detto l’ex agente Dana Scully e star di “The Crown”. Tutto è partito dalla domanda di un fan su quale fosse stato il suo outfit preferito durante il lockdown e l’attrice, seduta su un divano, ha risposto in maniera piuttosto divertente: “Lo stesso che amo anche dopo lockdown. Sono diventata ... Leggi su newscronaca.myblog (Di venerdì 16 luglio 2021) Basta col, 52 anni, ha preso la sua decisione. L’attrice di “X Files” ne ha parlato durante una diretta su Instagram in cui ha spiegato di non indossarlo più dall’inizio del lockdown: “Troppo scomodo e fastidioso. E non m’se ilmi casca fino all’ombelico”, ha detto l’ex agente Dana Scully e star di “The Crown”. Tutto è partito dalla domanda di un fan su quale fosse stato il suo outfit preferito durante il lockdown e l’attrice, seduta su un divano, ha risposto in maniera piuttosto divertente: “Lo stesso che amo anche dopo lockdown. Sono diventata ...

Advertising

TuttoQuaNews : RT @MediasetTgcom24: Gillian Anderson: 'Il reggiseno non lo voglio più... non importa se il seno mi arriva all'ombelico!' #gilliananderson… - MediasetTgcom24 : Gillian Anderson: 'Il reggiseno non lo voglio più... non importa se il seno mi arriva all'ombelico!'… - blunswift : @hiloybae jdksjsks gillian anderson - stringimimalik : RT @stellamilfburn: gillian anderson as bedelia du maurier in hannibal - FilmNewsItaly : Gillian Anderson: 'Mi rifiuto di indossare reggiseni' -