Fa una grossa giocata sulla vittoria dell’Italia in finale. Ma commette un gravissimo errore (Di venerdì 16 luglio 2021) Le scommesse sportive devono essere un divertimento, e per chi è appassionato di sport e conosce le squadre potrebbero anche essere abbastanza facili, anche se l’imprevisto è sempre dietro l’angolo, e non parliamo solo di una rimonta all’ultimo minuto o qualche infortunio che mandano all’aria le nostre previsioni. La scommessa sbagliata A volte può capitare di vincere senza aver veramente vinto, come sembrerebbe dall’immagine postata dal sito ODDSBible che mostra una giocata vincente, un americano che ha scommesso la vittoria dell’Italia agli Europei in data 23 giugno. Una giocata da 300 dollari che ne ... Leggi su viaggiarealverde (Di venerdì 16 luglio 2021) Le scommesse sportive devono essere un divertimento, e per chi è appassionato di sport e conosce le squadre potrebbero anche essere abbastanza facili, anche se l’imprevisto è sempre dietro l’angolo, e non parliamo solo di una rimonta all’ultimo minuto o qualche infortunio che mandano all’aria le nostre previsioni. La scommessa sbagliata A volte può capitare di vincere senza aver veramente vinto, come sembrerebbe dall’immagine postata dal sito ODDSBible che mostra unavincente, un americano che ha scommesso laagli Europei in data 23 giugno. Unada 300 dollari che ne ...

Advertising

salvo33215006 : @65_virna Ottima idea, sicuramente non sarà una grossa perdita - luca_ruaro : MA DAVVERO VOLETE CONTINUARE A PRESENTARVI DIVISI, SULLA SCENA POLITICA, mentre giorno dopo giorno continuano a tog… - TheBest1899 : @giugnolo98 Diaz ha dato una grossa mano lì davanti quest'anno ed è stato fondamentale per arrivare in Champions. I… - dami_bianchi : @Lind77068369 @PercheCazzo Non vuole dire che si è vaccinato perchè sennò perderebbè una grossa fetta di pubblico. Sì, è coglione - IlConteBaruffa : @Carlodecandia1 @drsmoda Ascolta te lo dico in italiano, hai scritto una cosa vergognosa e sei ancora qui a fare an… -

Ultime Notizie dalla rete : una grossa Una videocapsula "intelligente" per le diagnosi dell'intestino tenue ... il paziente arriva in ospedale la mattina a digiuno e, dopo aver firmato il consenso informato, ingerisce con un bicchiere d'acqua la videocapsula, che è grande come una grossa compressa (27 x 11 mm)...

Alluvione Germania: una tragedia 34 anni dopo il disastro in Valtellina "L'alluvione del 18 - 19 luglio 1987 ha provocato sulla quasi totalità del territorio valtellinese e valchiavennasco dissesti che hanno avuto una grossa ripercussione su tutto il tessuto urbanistico, ...

Al Gemelli una videocapsula intelligente per diagnosi difficili all'intestino Tiscali.it INCIDENTE IN VIA CONFALONIERI: ‘BOTTO’ FORTE MA DANNI PER FORTUNA SOLO MATERIALI BALLABIO - Conseguenze fortunatamente solo materiali (anche se piuttosto serie per il veicolo incidentato) questo pomeriggio in via Confalonieri quasi all'altezza della prima rotonda all'incrocio con ...

Cadono in moto sulla provinciale: feriti un uomo e una donna Salerano sul Lambro (Lodi) - Rovinosa caduta in moto, nel pomeriggio di oggi 16 luglio, a Salerano sul Lambro: due feriti. L’incidente è avvenuto sulla strada provinciale 115 e ha visto coinvolte due ...

... il paziente arriva in ospedale la mattina a digiuno e, dopo aver firmato il consenso informato, ingerisce con un bicchiere d'acqua la videocapsula, che è grande comecompressa (27 x 11 mm)..."L'alluvione del 18 - 19 luglio 1987 ha provocato sulla quasi totalità del territorio valtellinese e valchiavennasco dissesti che hanno avutoripercussione su tutto il tessuto urbanistico, ...BALLABIO - Conseguenze fortunatamente solo materiali (anche se piuttosto serie per il veicolo incidentato) questo pomeriggio in via Confalonieri quasi all'altezza della prima rotonda all'incrocio con ...Salerano sul Lambro (Lodi) - Rovinosa caduta in moto, nel pomeriggio di oggi 16 luglio, a Salerano sul Lambro: due feriti. L’incidente è avvenuto sulla strada provinciale 115 e ha visto coinvolte due ...