F1 GP Gran Bretagna 2021, Bottas: “Ho aiutato Hamilton, il gioco di squadra ha pagato” (Di venerdì 16 luglio 2021) “E’ stata una buona qualifica. La Red Bull era stata velocissima ma il nostro gioco di squadra ha pagato. Io sono uscito per primo prendendomi tutta l’aria in faccia e Lewis è stato il più veloce”. Lo ha dichiarato Valtteri Bottas dopo il terzo posto nella Sprint Qualifying. “Con la Sprint Race ci sono ancora tante opportunità in palio. E’ ancora tutto in gioco, vedremo cosa riuscirò a fare. Abbiamo un buon passo gara e saremo lì a lottare” ha concluso il finlandese della Mercedes. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 16 luglio 2021) “E’ stata una buona qualifica. La Red Bull era stata velocissima ma il nostrodiha. Io sono uscito per primo prendendomi tutta l’aria in faccia e Lewis è stato il più veloce”. Lo ha dichiarato Valtteridopo il terzo posto nella Sprint Qualifying. “Con la Sprint Race ci sono ancora tante opportunità in palio. E’ ancora tutto in, vedremo cosa riuscirò a fare. Abbiamo un buon passo gara e saremo lì a lottare” ha concluso il finlandese della Mercedes. SportFace.

Advertising

borghi_claudio : Fino a ieri: zero contagi in Gran Bretagna > Merito dei vaccini!!! oggi: record di contagi un Gran Bretagna > Ci vu… - fanpage : 'Bisogna bloccare i voli con la Gran Bretagna' Ricciardi lancia l'appello. - borghi_claudio : C'è la variante delta che si diffonde nei paesi in cui si è vaccinato di più come la Gran Bretagna... ...Quindi d… - Italia_Notizie : Gran Bretagna, la lettera degli scienziati a Boris Johnson contro la riapertura: «Pericoloso e immorale» - zazoomblog : F1 GP Gran Bretagna 2021 Hamilton: “Senza i tifosi non avrei ottenuto questo primo posto” - #Bretagna #Hamilton: #… -